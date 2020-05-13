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Николай Любимов: После 15 мая возможен прирост числа заболевших COVID-19 в Рязанской области

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Во вторник, 13 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл конференцию с главрачами рязанских больниц. Конференция прошла в дистанционном режиме.

Одной из тем, обсуждаемых в процессе диалога, было возможное увеличение заболеваемости коронавирусом в Рязанской области. Губернатор отметил, что регион ещё не вышел на плато.

Май, по статистике, не самый благоприятный месяц по ситуации со здоровьем граждан. Кроме того, на майские праздники Рязанскую область приехало много гостей из столицы.

Рост заболевания COVID-19  возможен, также, в виду того, что с 21 мая дети заканчивают учебный год  в Рязанской области, а с 15 мая в других регионах. Этот факт повлечёт за собой приток детей в Рязанскую область на каникулярное время.

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