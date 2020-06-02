Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом.
По состоянию на вторник, 2 июня, в Рязани и области зарегистрировано 3653 случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 75 являются условно подтверждёнными.
Наиболее многочисленная группа заболевших – в возрасте от 46 до 64 лет. Здесь зарегистрировано 1399 заражённых.
Число заражённых детей выросло до 390. У самого младшего из них COVID-19 был выявлен в 17 дней.
В возрасте от 18 до 45 лет заболели 1276 человек. Это вторая по численности группа заражённых.
469 пациентов в возрасте от 65 до 80 лет. Старше 80 лет 119 заражённых коронавирусом рязанцев.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram