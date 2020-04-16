На фоне пандемии мошенники начали выманивать деньги под видом соцвыплат

7info 2

Николай Любимов в прямом эфире ответит на вопросы рязанцев

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

Правила поведения при коронавирусе утвердили в Рязанской области

Коронавирус Рязань
Пандемия коронавируса в России ещё не достигла уровня плато. Рязанская область не стала исключением. С каждым днём число заражённых COVID-19 в регионе увеличивается. В этой...
Узнать больше

Губернатор выступил с обращением к рязанцам

Видео
В пятницу, 10 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам. Темой стала жизнь в условиях пандемии коронавируса.
Узнать больше
-

На фоне распространения коронавируса мошенники стали изобретать не только новые методы хищения средств граждан, но и вспомнили старые схемы. Например, в связи с кризисом злоумышленники начали выманивать средства со счетов под видом перевода социальных выплат.

Данный метод был популярен в 2015-2016-м, когда российская экономика преодолевала последствия санкций. Тогда мошенники обещали в качестве соцвыплат 25 тыс. рублей.

Теперь же гражданам обещают сумму в 30 тыс. рублей, якобы положенную всем россиянам в виде поддержки в нестабильный период. Однако в итоге люди лишаются своих средств.

Так, чаще всего обещание в выплате можно встретить на различных сайтах, в соцсетях, при просмотре фильмов онлайн и т.д. Гражданину предлагается перейти по ссылке, где нужно заполнить форму с указанием своих персональных данных и ждать платеж.

Как рассказал «Известиям» старший пентестер отдела аудита «Диджитал Секьюрити» Александр Багов, данная схема весьма проста.

«Создается сайт, который под предлогом получения социальной выплаты предлагает пользователю ввести персональные данные — в некоторых случаях даже данные банковской карты. на которую должны будут перевести деньги. Для того, чтобы сайт вызывал у жертвы больше доверия, его маскируют под официальный ресурс», — отметил он.

В ЦБ о подобной схеме знают и в очередной раз предупреждают: обращения с незнакомых сайтов с просьбой сообщить данные карт – это признак мошенничества.

А специалисты по информбезопасности отмечают, что попасться на удочку злоумышленников могут даже подготовленные граждане, поскольку преступники совершенствуют способы обмана.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Коронавирусная реклама: мошенники выманивают средства под видом соцвыплат

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

В Старожиловском районе ночью сбили пешехода

Новости Рязани
В четверг, 16 апреля, в Старожиловском районе сбили пешехода. Инцидент произошёл в 22.00 на 25-м километре автодороги «Акулово-Старожилово-Пронск». Как...
Узнать больше

Рязанец рассказал об огромных пробках в сторону Москвы

Видео
В пятницу, 17 апреля, на трассе М5 из Рязани в сторону Москвы образовалась огромная пробка. Затор вызван проверкой пропусков и измерением температуры...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 16 апреля

Новости Рязани
Представляем обзор новостей за 16 апреля. https://youtu.be/r_nsR7EiUo4 Коронавирусом в Рязанской области заразился младенец.
Узнать больше

Парад Победы перенесён

Новости мира
В 2020 году Парад Победы пройдёт не 9 мая. Об этом заявил президент России. По словам Владимира Путина, подготовку к Параду необходимо...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества

Акценты
Коронавирус стал темой номер один не только для мировых СМИ, но и для мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в своих целях, говорит...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

Акценты
РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.
Узнать больше

Марафон #МЫожидаемКВН: Дмитрий Беляев рассказал о КВНе, рыбатлоне и педагогическом прошлом

Акценты
В пятницу, 10 апреля, участником марафона Рязанской лиги Международного союза КВН #МЫожидаемКВН стал Дмитрий Беляев. Дмитрий – выпускник литфака (филфака) РГУ имени...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Родилась певица Валерия

Осуществлен «Ленский расстрел»