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Магазины могут получить штрафы за покупателей без масок

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Ритейлерам грозят штрафы за посетителей, не соблюдающих масочный режим. Магазины не могут закрыть таким покупателям вход, но понесут ответственность, если их заметят контролирующие органы. Об этом рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Роспотребнадзор имеет право оштрафовать магазин или приостановить его работу на 90 суток за нерадивых покупателей, считают в Союзе потребителей.

Продавцы просили о помощи с контролем ситуации. В частности, они предлагали властям на первом этапе привлечь в магазины сотрудников полиции, которые помогут контролировать соблюдение масочного режима. Этот вариант уже не один раз обсуждался на различных совещаниях, но решение пока не принято, рассказал пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко.

Подробнее читайте в материале «Известий»:
Как в маске: магазины пригласили полицейских для контроля за покупателями

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