Лесные пожарные присоединились к флешмобу #ОставайтесьДома

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Лесные пожарные ряда регионов России – Калужской, Московской, Рязанской, Тульской областей, Хабаровского края – поддержали медицинских работников, присоединившись к всемирному флешмобу #ОставайтесьДома.

Своим участием в акции лесные пожарные призывают людей на протяжении объявленных нерабочими дней придерживаться рекомендаций медиков и властей, воздержатся от выхода из дома и поездок на природу, поберечь себя, своих близких от заболевания, а природу – от пожаров. Надпись на фотографиях призывает сделать это в том числе ради леса, ведь 90% лесных пожаров возникает по вине человека ‒ от костров, поджога сухой травы, брошенных непотушенных спичек, в результате бесконтрольного сжигания мусора на дачных участках.

С начала 2020 года в России ликвидировано 1675 лесных пожаров. Из них 147 пожаров площадью порядка 22 тыс. га потушены за прошедшие сутки в 16 регионах. Огонь ликвидирован в лесах Смоленской, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской, Курганской, Челябинской, Иркутской, Омской, Амурской областей, республик Хакасия и Бурятия, Красноярского, Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Еврейской автономной области.

Вместе с тем в 8 регионах страны продолжается тушение 47 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 34,3 тыс. га. Для этого задействованы 2 533 человека, 541 единица техники, 10 воздушных судов.

По состоянию на 17 апреля введен особый противопожарный режим в 43 субъектах Российской Федерации. Установлен режим ЧС на всей территории Забайкальского края, в 1 муниципальном районе Краснодарского края и 1 муниципальном районе Амурской области.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой запрещено посещение лесов и въезд в них транспортных средств на всей территории Севастополя, Воронежской, Псковской, Тульской, Новгородской, Рязанской областей, ряде районов Тверской, Калужской, Пензенской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской областей, Забайкальского края, Республики Бурятия.

Рослесхоз напоминает: в случае обнаружения лесного пожара следует звонить по телефону Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» 8 (800) 100-94-00.

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