В Минздраве рассказали, в каких случаях пациенты с COVID-19 не смогут лечиться дома

Заразившийся коронавирусом не сможет лечиться дома, если он проживает с людьми из группы риска и нет возможности их отселить. Об этом, со ссылкой на рекомендации Минздрава, сообщает ТАСС.
К группе риска относятся люди старше 65 лет, имеющие хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины. Если они живут вместе с заболевшим, тогда человека госпитализируют вне зависимости от тяжести течения болезни.
Также госпитализируют самих людей из группы риска, детей младше трёх лет. Кроме того, должны положить в больницу пациента младше 18 лет при наличии симптомов острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хроническими заболеваниями.
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