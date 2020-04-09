Ученый рассказал, когда появится лекарство от коронавируса

Реальное лекарство от коронавирусной инфекции может появиться не раньше чем через полтора-два года. Таким мнением поделился академик РАН Виталий Зверев, пишет РИА Новости.

По его словам, лекарство от COVID-19 необходимо разрабатывать, не нарушая процедур создания подобных медикаментов.

«То есть проводить испытания на животных, на культуре клеток, как положено», — пояснил академик.

Зверев утверждает, что коронавирус останется в человеческой популяции. На текущем этапе необходимо справиться с первой волной эпидемии.