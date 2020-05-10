Стало известно, сколько ещё рязанцев сдали положительный тест на COVID-19

В Рязанской области на проверке в Роспотребнадзоре находятся ещё 96 положительных тестов на COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Напомним, ранее сообщалось, что 10 мая коронавирус в Рязанской области выявлен ещё у 88 человек. Число заражённых в регионе выросло до 1648.
– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 1744 человека, – говорится в сообщении оперативной группы.
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