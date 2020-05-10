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Стало известно, сколько ещё рязанцев сдали положительный тест на COVID-19

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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В Рязанской области на проверке в Роспотребнадзоре находятся ещё 96 положительных тестов на COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Напомним, ранее сообщалось, что 10 мая коронавирус в Рязанской области выявлен ещё у 88 человек. Число заражённых в регионе выросло до 1648. 

– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 1744 человека, – говорится в сообщении оперативной группы.

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