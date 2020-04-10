Собянин рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

По мнению градоначальника, столица находится «скорее у подножия этого пика, даже не в середине».

«Единственное, что я скажу: нам предстоит серьезное испытание и к этому надо готовиться», — подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы рассказал о важности максимального тестирования, максимальной подготовке медицинской системы, максимальном контроле над соблюдением режима самоизоляции и карантина, а также минимальном передвижении по городу. По его мнению, необходимо соблюдать баланс экономики и санитарных мер.

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