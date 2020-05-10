С 12 мая в Рязанской области отменят ряд ограничений по коронавирусу

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С 12 мая в Рязанской области будут действовать новые правила жизнедеятельности в режиме ограничений из-за коронавируса. Об этом у себя на странице в соцсетях сообщил губернатор Николай Любимов.

Решения были приняты в воскресенье, 10 мая, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Любимов подчеркнул, что все ограничения, введённые в регионе, оправданы. Они направлены на сохранение жизни и здоровья людей. Пик эпидемии пока не пройден, тем не менее, будут внесены послабления.











