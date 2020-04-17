Роскосмос сообщил о первых смертях от коронавируса

В больницах умерли двое специалистов ракетно-космической отрасли, у которых подтвердили коронавирус. Об этом рассказал заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олег Фролов, пишет ТАСС.

Сообщается, что им было 62 и 68 лет. Сотрудник еще одного предприятия умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет. Все трое работали в Москве и Подмосковье. Их семьям будет оказана необходимая поддержка.

Отмечается, что число заразившихся коронавирусом в Роскосмосе за несколько дней выросло с 30 до 42. Четыре человека выздоровели.