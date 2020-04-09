Развеян миф о продуктах, способных защитить от коронавируса

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Доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк заявил об отсутствии пищевых продуктов, которые могут сами по себе защитить от коронавируса. Об этом пишет Российская газета.

По словам специалиста, утверждения о том, что имбирь и лимон могут защитить от вируса – маркетинговый ход.

«Панацеей, средством, которое способно противостоять инфекции, ни один из этих пищевых продуктов не является», – отметил Никитюк.

При этом эксперт подчеркнул, что в чесноке, лимоне и имбире есть различные биологически активные соединения, которые полезны для организма.