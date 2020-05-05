Новые данные о возрасте заболевших COVID-19 рязанцев

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заразившихся COVID-19.

По состоянию на 12 часов 5 мая в Рязанской области эксперты подтвердили 1226 случаев заражения коронавирусом. Анализы ещё 84 человек находятся на проверке.

За минувшие сутки резко выросло число заражённых детей. Если 4 мая их было 101, то 5 мая стало уже 122. Стоит отметить, что на проверке вчера был 21 положительный тест у детей. Все они подтвердились.

Во вторник, 5 мая, на проверке находится 9 детских тестов на коронавирус. 

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