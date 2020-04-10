Названы опасные последствия заражения коронавирусной инфекцией

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус COVID-19 ослабляет защиту человеческого организма, что может вызывать другие патологии.

По словам ученого, вирус подавляет иммунную систему человека. В итоге на болезнь могут наслаиваться дополнительные патологии. На этом фоне возникают вторичные иммунодефициты.

Ершов отметил, что в группе риска в подобной ситуации чаще всего находятся пожилые люди. В качестве осложнений коронавирус может вызывать у них инсульты и инфаркты.

«Кроме того, все те же сопутствующие болезни, что и при гриппе, — бронхиты, менингиты и прочее», — отметил профессор.

Именно вторичные осложнения являются основной причиной смертности при COVID-19, заключил вирусолог.