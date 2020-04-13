Названы места, где проще всего подхватить коронавирус

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Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в беседе с газетой «АиФ» назвал места, где можно заразиться коронавирусной инфекцией.

Лидером списка оказалась аптека, куда приходят люди с симптомами заболевания. Площадь аптек небольшая, и патогены вируса надолго остаются на поверхности и в воздухе после кашля и чихания. Поэтому нужно стараться ходить в аптеку тогда, когда там меньше всего людей.

На втором месте находится поход в магазин. Туда обязательно нужно приходить в маске, на входе, перед тем как брать корзинку или тележку, надо обработать руки антисептиком. Рекомендуется ходить по магазину быстро, желательно с предварительно составленным списком продуктов. При этом стоит закупаться сразу на несколько дней.

На третьем месте рейтинга расположились заправки, поскольку за пистолет берутся десятки людей ежедневно. Перед тем, как заправлять машину, стоит обработать руки санитайзером или антисептиком на спирту. Лучший вариант – это полная бесконтактная заправка, когда оплачиваешь все и почти что заправляешься из машины.

Далее следуют прогулки с питомцем. Дело в том, что, выводя питомца, можно чаще касаться руками перил подъезда и дверных ручек. Кроме того, собака может нацеплять вирусов на лапы. В связи с этим после возвращения домой следует обработать руки санитайзером, тщательно помыть лапы питомцу, после чего промыть руки с мылом.

На пятое место эксперт поставил выход на улицу для выноса мусора. Он отметил, что риск заражения на улице ниже, чем в помещении. Однако вирусные частицы могут некоторое время оставаться на поверхностях и в пыли, поэтому после выноса мусора рекомендуется вымыть и обработать руки. Также нужно ходить в аптеку в маске, нос дополнительно можно обработать противовирусной мазью.