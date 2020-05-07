Названо число рязанцев, умерших от коронавируса

В Рязанской области от коронавируса умерли пять человек. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил вице-губернатор Игорь Греков.
По его словам, в целом скончались 12 пациентов с подозрением на коронавирус, но официально причиной смерти COVID-19 стал в 5 случаях. В остальных случаях люди умирали по другим причинам, в том числе и от сопутствующих заболеваний.
Напомним, по состоянию на 7 мая в Рязани и области зарегистрировано 1475 заражённых и условно заражённых коронавирусом. Выздоровели 133 человека.
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