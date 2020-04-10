Названа доля россиян с иммунитетом к коронавирусу

Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что лишь немногие россияне сталкивались с ним. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Сообщается, что в тестировании приняли участие медики, которые сопровождали поезда «Сапсан». Дело в том, что они много общались с потенциально инфицированными людьми. Оказалось, что иммунитет к новому коронавирусу есть только у трех процентов из них.

При этом она ответила отрицательно на вопрос о том, что при введении массового тестирования выяснится, что 70 процентов россиян уже переболели COVID-19 и могут «выдохнуть».

Попова добавила, что из общего количества инфицированных почти четверть не имеют симптомов, и заболевание у них не развивается.