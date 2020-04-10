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Эксперт развенчал один из мифов о передаче коронавируса

Ученый американского университета Санджа Илич развенчал миф о передаче коронавирусной инфекции через еду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал MedicalXpress.

«Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде», — заявил ученый.

По словам эксперта, вирусы нуждаются в живом хозяине и не размножаются на поверхностях. При этом опасения при заказе готовой еды с доставкой из магазинов излишни.

Однако ученый предупредил, что коронавирус можно подхватить в супермаркете. Он рекомендует держать социальную дистанцию два метра и обрабатывать руки антисептиками. Кроме того, следует тщательно мыть купленные овощи и фрукты.

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