24 рязанца с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Состояние 24 рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, оценивается как тяжёлое. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Всего по состоянию на 16 часов 29 апреля в больницах с коронавирусом находятся 258 пациентов. 15 из них – дети.
Шестеро пациентов в возрасте 58, 65, 66, 67, 69 и 83-х лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 145 госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, состояние 89 медики оценивают как удовлетворительное.
Остальным жителям региона, заразившимся коронавирусом, госпитализация не требуется. У них болезнь протекает в лёгкой форме. Все эти пациенты находятся под контролем врачей.
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