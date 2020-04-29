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24 рязанца с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

7info
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

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Состояние 24 рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, оценивается как тяжёлое. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

Всего по состоянию на 16 часов 29 апреля в больницах с коронавирусом находятся 258 пациентов. 15 из них – дети. 

Шестеро пациентов в возрасте 58, 65, 66, 67, 69 и 83-х лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 145 госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, состояние 89 медики оценивают как удовлетворительное. 

Остальным жителям региона, заразившимся коронавирусом, госпитализация не требуется. У них болезнь протекает в лёгкой форме. Все эти пациенты находятся под контролем врачей. 

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