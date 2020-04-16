За неделю рязанцы 83 раза пожаловались на некачественную дезинфекцию подъездов

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В Рязани продолжается дезинфекция подъездов. Регулярно обрабатываются ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов. Эти работы проводят управляющие организации.

Однако, не все выполняют свою работу на должном уровне. Только 15 апреля на телефоны диспетчерских служб поступило 18 жалоб на некачественную уборку подъездов. Всего же за неделю о некачественной обработке подъездов сообщило 83 рязанца.

Если работы по дезинфекции не проводятся на регулярной основе или проводятся не достаточно качественно, рязанцам необходимо сообщить об этом по телефонам:

– в свою управляющую компанию;

– в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;

– в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;

– на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87;

– единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.