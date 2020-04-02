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Юлия Рокотянская провела онлайн совещание с Еленой Сорокиной

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская провела онлайн совещание с Еленой Сорокиной. Об этом сообщает гордума.

В ходе совещания обсуждалась эпидемиологическая обстановка в городе, меры предпринимаемые для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

По мнению Рокотянской, главное сейчас – превентивные меры. Глава города отметила необходимость усиления контроля за регулярной уборкой и обработкой спецсредствами подъездов жилых домов, детских площадок и городского транспорта.

-Мы все должны неукоснительно соблюдать режим самоизоляции для снижения риска заражения инфекцией. Я прошу всех рязанцев точно следовать рекомендациям и оставаться дома. Берегите себя и будьте здоровы! — обратилась к жителям города глава Рязани.

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