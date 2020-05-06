Выпускников РГРТУ призывают не собираться в День радио

7 мая отмечается День радио. В этот день в Рязани традиционно встречаются выпускники РГРТУ. Однако в этом году всех просят воздержаться от встреч, учитывая эпидемиологическую ситуацию.
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин обратился к студентам и выпускникам и призвал с понимаем отнестись к сложившейся ситуации, а также остаться дома.
Возложение цветов к памятнику Попову всё же состоится. Наблюдать за ним можно будет в 12.00 в соцсетях университета.
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