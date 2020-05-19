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В среду в Рязани продезинфицируют улицы

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В среду, 20 мая, в Рязани будут дезинфицировать улицы. Обработка будет проводиться аэрозольным методом, сообщает сайт администрации города.

Перед обработкой автомобили -пылесосы соберут лишнюю пыль и камни с дорог. Затем на улицы выйдет тепловая машина.

Первый маршрут обработки: по Московскому шоссе от железнодорожного моста до улицы Вокзальной, по улице Крупской, от 7-го Мервинского проезда до Московского шоссе.

Второй маршрут дезинфекции пройдёт по улицам Октябрьской и Интернациональной.

На время обработки и дезинфекции – с 9.00 до 13.00 – будет перекрыто движение. Рязанцев просят в указанное время без необходимости не выходить на улицу.

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