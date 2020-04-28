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В Скопинском районе дезинфицируют маршрутки

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Профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Скопинском районе проводятся регулярно. Проходит дезинфекция многоквартирных домов, мест общественного пользования, обрабатываются территории детских садов, школ. Районной администрацией постоянно проводится мониторинг выполнения рекомендаций Роспотребнадзора предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета.

В районе работают одиннадцать предпринимателей и одно акционерное общество, занимающиеся пассажирскими перевозками. На территории курсирует 52 маршрутных такси. Перед отправкой в рейс водители проводят обязательную дезинфекцию салона.

– И в течение дня специальным раствором обрабатываем входную группу, подоконники и поручни. Капитальная дезинфекция проводится по окончанию рабочего дня. Таким образом, мы защищаем не только себя, но и своих пассажиров, – рассказал индивидуальный предприниматель, водитель маршрутного такси «Вослебово – Скопин» Алексей Кураксин.

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