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В Рязанскую область прибыли 36 тыс. 575 граждан

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В связи со ложившейся эпидемиологической ситуацией в Рязанской области ведётся учёт прибывших из других регионов и стран. Соответствующее поручение дал губернатор Николай Любимов.

По данным на 19 апреля известно о 36 тыс. 575 приезжих. Об этом сообщает опергруппа правительства региона.

На контроле в муниципальных образованиях находится 1034 гражданина. Они пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 697 человек его уже завершили, они здоровы.

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