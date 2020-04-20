В Рязанскую область прибыли 36 тыс. 575 граждан

В связи со ложившейся эпидемиологической ситуацией в Рязанской области ведётся учёт прибывших из других регионов и стран. Соответствующее поручение дал губернатор Николай Любимов.
По данным на 19 апреля известно о 36 тыс. 575 приезжих. Об этом сообщает опергруппа правительства региона.
На контроле в муниципальных образованиях находится 1034 гражданина. Они пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 697 человек его уже завершили, они здоровы.
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