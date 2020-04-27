В рязанском минздраве прокомментировали видео с врачами без масок

В группе Типичное Рыбное ВКонтакте было опубликовано видео, на котором врачи скорой помощи выходили из жилого дома без масок и других средств защиты.
В министерстве здравоохранения Рязанской области объяснили, что защитные костюмы врачи должны использовать только при выезде к пациенту с подозрением на коронавирус. В остальных случаях необходимо использовать перчатки и маски, которые следует снимать, сразу же при выходе от больного. Именно так и поступили медики, заснятые после визита к пациенту с хроническим заболеванием.
Минздрав также напомнил, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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