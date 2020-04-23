В Рязанской области выздоровели 32 человека с коронавирусом

По данным на 8.30 23 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 392 случая заболевания коронавирусом.
Как сообщает опергруппа регионального правительства, 32 человек уже выздоровели. 15 из них лечились в больнице, остальные находились дома на карантине под постоянным наблюдением врачей.
К настоящему часу известно о 3669 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 1342 человека. 2327 граждан уже обследованы и здоровы.
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