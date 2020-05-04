В Рязанской области выявили 70 нарушителей самоизоляции по геолокации

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В Рязанской области выявлены при помощи геолокации первые 70 нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Эти люди приехали в наш регион в период с 18 апреля по 1 мая. Отслеживать их геолокацию начали ещё перед майскими праздниками. Дело в том, что приезжающие в Рязанскую область из других регионов должны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Делают это, как выяснилось, не все.

При отслеживании с помощью геолокации не используются личные данные гражданина. Информация поступает от вышек сотовой связи и обычно используется для обеспечения непрерывной связи при перемещении абонента.

По закону с людей, нарушивших самоизоляцию, можно взять штраф до 30 тысяч рублей.

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