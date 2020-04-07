В Рязанской области расширили список хронических заболеваний, опасных при коронавирусе

-

Во вторник, 7 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал Распоряжение №113-рг о внесении изменений в ранее принятые правовые акты, содержащие список хронических заболеваний.

Изменения касаются списка хронических заболеваний, усугубляющих течение коронавирусной инфекции. С перечнем заболеваний, при которых соблюдать режим самоизоляции особенно важно, можно ознакомиться здесь.

Согласно Распоряжению №113-рг список дополнен пунктами:

— Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам В20-В24.

— Туберкулез, классифицируемый в соответствии с МКБ-10 по диагнозам А15-А19.