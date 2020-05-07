В Рязанской области от коронавируса вылечились 126 человек

По данным на 8.30 четверга 7 мая в Рязанской области зарегистрировано 1310 случаев заболевания коронавирусом.
На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся ещё 86 положительных теста.
На сегодняшний день известно о 6273 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактировавших с больными и подозрительными на заболевание.
126 жителей нашего региона вылечились от коронавируса.
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