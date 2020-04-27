В Рязанской области коронавирус выявлен у 56 детей

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По данным на 12.00 27 апреля в Рязанской области коронавирус подтверждён и условно подтверждён у 788 человек.

Среди заболевших – 56 детей (двое по 9 месяцев; пятеро по 1 году; трое по 2 года; 3; трое по 4 года; четверо по 5 лет; 6; шестеро по 8 лет; пятеро по 9 лет; двое по 10 лет; трое по 11 лет; пятеро по 12; четверо по 13 лет; двое по 14; двое по 15лет; трое по 16 и пятеро по 17 лет). Ещё у 10 детей диагноз подтверждён условно.

Больше всего больных среди людей от 18 до 45 лет – 278 заболевших и 43 условно заражённых.

В возрастной группе от 46 до 64 лет – 241 заболевший и 38 условно заражённых.

В возрастной группе от 65 до 80 лет – 95 заболевших и 8 условно заражённых.

Из тех, кому за 80 лет, заболели 17 человек. Ещё двое заражены условно.