В Рязанской области коронавирус выявлен у 44 детей

В Рязанской области с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано 475 человек. Такие данные к 12 часам 23 апреля приводит опергруппа правительства Рязанской области.
Больше всего заболевших среди людей от 18 до 45 лет- 172 человека. Растёт и количество заразившихся детей. Их уже 44 и один с условно подтверждённым диагнозом.
Среди лиц в возрасте от 46 до 64 лет – 148 заболевших, от 65 до 80 лет – 53 человека; старше 80 лет – 12 человек.
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