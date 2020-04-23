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В Рязанской области коронавирус выявлен у 44 детей

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В Рязанской области коронавирус выявлен у 26 детей

Коронавирус Рязань
По данным понедельник, 20 апреля, в Рязанской области выявлено 289 человек с диагнозом COVID-19. Ещё у 27 человек диагноз условно подтверждён.
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Рязанский художественный музей можно посетить в режиме онлайн

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16 апреля в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина состоялось онлайн открытие выставки произведений рязанских художниц «От Земли до Неба».
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В Скопинском районе ремонтируют дороги

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В Рязанской области с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано 475 человек. Такие данные к 12 часам 23 апреля приводит опергруппа правительства Рязанской области.

Больше всего заболевших среди людей от 18 до 45 лет- 172 человека. Растёт и количество заразившихся детей. Их уже 44 и один с условно подтверждённым диагнозом.

Среди лиц в возрасте от 46 до 64 лет – 148 заболевших, от 65 до 80 лет – 53 человека; старше 80 лет – 12 человек.

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