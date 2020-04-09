В Рязанских школах начали выдавать продуктовые наборы

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В четверг, 9 апреля, в школах Рязани начали выдача продуктовых наборы для учащихся, имеющих право на льготное питание.

Такие наборы предоставляются детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям-сиротам. Для их получения родителям или законным представителям необходимо предъявить свидетельство о рождении. Рекомендуется также использовать индивидуальные средства защиты: маски и перчатки.

Продукты выдают на территории школы сразу на 5 учебных дней.

В набор для школьника входят крупы (три вида по 1 уп.), консервы (тушенка 1 шт.), йогурт (1 шт.), молоко (1 литр), сок (2 по 200 мл).

Воспитанникам интернатов полагаются крупы (три вида по 1 уп.), макаронные изделия (1 кг), консервы (тушенка 2 шт., рыбные 2 шт., овощные 1 шт., молочные 2 шт.), молоко (1 литр), молоко витаминизированное (2 по 200 мл), йогурт (2 шт.), сок (2 по 200 мл), масло растительное (1 бут.), сушки (0,5 кг), батончик кондитерский (1 шт.).

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