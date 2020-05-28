В рязанских больницах остаются 12 детей с COVID-19

На 28 мая в больницах Рязани остаются 275 пациентов с COVID-19, в том числе 12 детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Состояние 20 госпитализированных врачи оценивают как тяжёлое. 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
В удовлетворительном состоянии находятся 106 заболевших коронавирусом, состояние 149 пациентов – средней степени тяжести.
Остальные заражённые переносят болезнь в лёгкой форме, госпитализация им не требуется.
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