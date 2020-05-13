В Рязани откроют скверы для посещения

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Скверы в Рязани снова будут открыты для посещения. Распоряжение об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов. 

Документ вносит изменения в ранее принятые распоряжения. В том числе, в одном из пунктов убирается слово «скверы». Ранее он запрещалось посещать набережные, скверы и парки. Теперь запрет остался только для двух мест общего пользования из этого списка.

Напомним, режим ограничений в Рязани и области был введён, чтобы не допустить распространения в регионе коронавируса. 

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