В Рязани откроют скверы для посещения

Скверы в Рязани снова будут открыты для посещения. Распоряжение об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Документ вносит изменения в ранее принятые распоряжения. В том числе, в одном из пунктов убирается слово «скверы». Ранее он запрещалось посещать набережные, скверы и парки. Теперь запрет остался только для двух мест общего пользования из этого списка.
Напомним, режим ограничений в Рязани и области был введён, чтобы не допустить распространения в регионе коронавируса.
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