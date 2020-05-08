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В Рязани на станцию «скорой» поступили приборы для дезинфекции машин

Вера Бочкова

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В среду, 6 мая, в Рязани снова будут обрабатывать улицы. При благоприятной погоде улицы обработают аэрозольным методом с привлечением военной техники.
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В Рязани на станцию скорой медицинской помощи поступили специальные приборы для дезинфекции  автомобилей. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Сорок помповых опрыскивателей получены станцией от благотворителей. До этого дезинфекция после каждого вызова проводилась в стационарных условиях медучреждениями, куда доставляются пациенты. 

По словам главного врача станции  Игоря Задои, использование нового оборудования позволит сократить время проведения дезинфекционных работ, повысит мобильность наших бригад, оперативность оказания медицинской помощи пациентам. 

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