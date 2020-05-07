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В Минздраве рассказали, сколько анализов на COVID-19 делается в Рязанской области

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Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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В Рязанской области действуют несколько лабораторий, где выполняются исследования тестов на COVID-19. Об этом говорится в ответе регионального Минздрава на вопрос пользовательницы ВК о задержках с результатами анализов. 

Одна лаборатория Роспортебнадзора – лаборатория ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии по Рязанской области», и две лаборатории, подведомственные региональному министерству здравоохранения. Одна из них ГБУ РО КДЦ (Кожвендиспансер) и ГБУ РО ОККВД (консультативно-диагностический центр). 

Общая их мощность –  до 700 тестов в сутки. В первое время, когда тест-системы имели высокую погрешность, анализы направлялись на подтверждение в Москву. Сейчас необходимость в этом отпала, и местная лаборатория Роспотребнадзора получила право верифицировать анализы на месте. Это значительно увеличило скорость обработки. 

Вместе с этим, в связи с увеличением количества обследуемых, лаборатории Минздрава перешли на круглосуточный режим работы. Лаборатории работают круглосуточно при большом объёме проводимых исследований.

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