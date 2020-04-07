В двух рязанских сёлах введён карантин из-за коронавируса

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Изображение Alexey Hulsov с сайта Pixabay
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Губернатор Николай Любимов подписал постановление о введении карантина в сёлах Коростово и Заокское Рязанского района. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Напомним, ранее сообщалось, что более 17% заболевших коронавирусом в Рязанской области живут в Заокском. Кроме того, заражённые активно контактировали с односельчанами.

Карантин в сёлах вводится с 9 утра 8 апреля по 22 апреля. В это время жители сёл не должны покидать мест проживания. Исключение можно будет сделать, если потребуется неотложная медицинская помощь. Также раз в три дня жители смогут выйти для покупки продуктов. В постановлении указываются также представители органов, на которых указанные ограничения не распространяются.

Документ также регламентирует порядок въезда и выезда из сёл и режим работы организаций и индивидуальных предпринимателей. За соблюдением карантина будут следить полицейские. Минздраву Рязанской области поручено провести работу по локализации очага инфекции и мониторингу состояния здоровья населения.
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