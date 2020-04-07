В больнице находятся трое рязанцев из 17 с подтвержёднным коронавирусом

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Всего трое рязанцев из 17, у которых подтверждён коронавирус, находятся в больнице имени Семашко. Остальные проходят лечение дома. Об этом телеканалу ТКР рассказал зампред правительства Рязанской области Роман Петряев. 

Петряев отметил, что состояние заразившихся нормальное. Они находятся под постоянным контролем врачей. Напомним также, что три пациента уже прошли лечение и выписаны из больницы. Они здоровы.  

В сюжете также сообщается, что при необходимости 540 коек для заразившихся COVID-19 могут быть развёрнуты в новой БСМП. Всего же в Рязани на базе двух больниц могут быть задействованы 640 мест.

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