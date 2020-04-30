Рязанский ТРЦ получил ответ на открытое письмо губернатору

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области подготовило ответ на вопросы собственника ТРЦ «Малина». Напомним, ранее Игорь Скворцов написал открытое письмо губернатору Николаю Любимову, в котором рассказал о тяжёлом положении торгового центра из-за режима ограничений для борьбы с коронавирусом. Он также просил главу региона о помощи.
В министерстве сообщили, что правительство Рязанской области обратилось к правительству РФ с предложением расширить число отраслей, признанных пострадавшими от коронавируса. В частности, в их список предлагается включить такие отрасли, как аренда и управление недвижимостью.
В Рязанской области было принято решение продлить сроки уплаты авансовых платежей на некоторые виды налогов, собираемых в регионе.
Также в правительство РФ направлено предложение рассмотреть вопрос об отсрочке коммунальных платежей ТРЦ за коммунальные ресурсы.
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