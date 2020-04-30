Четверг, 30 апреля, 2020
9.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанский ТРЦ получил ответ на открытое письмо губернатору

7info

Митрополит Дионисий заразился коронавирусом

Новости Рязани
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.  По данным СМИ, сейчас митрополит находится...
Узнать больше

Рязанцы устроили концерт под окнами БСМП

Новости Рязани
В Рязани молодые люди устроили концерт под окнами нового здания Больницы скорой медицинской помощи. Напомним, сейчас в БСМП лечат...
Узнать больше

В Рязанской области продлили режим самоизоляции

Новости Рязани
В Рязанской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 11 мая. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов. Напомним,...
Узнать больше
-

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области подготовило ответ на вопросы собственника ТРЦ «Малина». Напомним, ранее Игорь Скворцов написал открытое письмо губернатору Николаю Любимову, в котором рассказал о тяжёлом положении торгового центра из-за режима ограничений для борьбы с коронавирусом. Он также просил главу региона о помощи. 

В министерстве сообщили, что правительство Рязанской области обратилось к правительству РФ с предложением расширить число отраслей, признанных пострадавшими от коронавируса. В частности, в их список предлагается включить такие отрасли, как аренда и управление недвижимостью.

В Рязанской области было принято решение продлить сроки уплаты авансовых платежей на некоторые виды налогов, собираемых в регионе. 

Также в правительство РФ направлено предложение рассмотреть вопрос об отсрочке коммунальных платежей ТРЦ за коммунальные ресурсы. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов познакомился с работой Экономического информационного центра

Новости Рязани
В Рязани начал работу Экономический информационный центр. В четверг, 30 апреля, его руководитель Артём Никитин рассказал о деятельности центра губернатору Рязанской области...
Узнать больше

В Рязани продолжают борьбу с тонировкой

Новости Рязани
В Рязани и области сотрудники ГИБДД продолжают бороться с незаконной тонировкой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

Рязанский ТРЦ получил ответ на открытое письмо губернатору

Коронавирус Рязань
Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области подготовило ответ на вопросы собственника ТРЦ «Малина». Напомним, ранее Игорь Скворцов написал открытое письмо губернатору...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области коронавирусом заразились 82 ребёнка

Коронавирус Рязань
По данным на 12.00 четверга, 30 апреля, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 923 человека. Снова выросло...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

Коронавирус
В Рязанской области выявлено ещё 40 случаев заболевания COVID-19. Такие данные на 30 апреля приводит опергруппа регионального правительства. Ещё...
Узнать больше

В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о работе офисов в первые две недели мая

Новости Рязани
В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о работе офисов в первые две недели мая 2020 года. 1, 2, 3 и...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+