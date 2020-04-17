«Ростелеком» установил тепловизор на Рязанском приборном заводе

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«Ростелеком» установил стационарный тепловизорный пункт на проходной Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ), который позволяет проводить бесконтактное автоматическое измерение температуры тела.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«В связи с эпидемиологической обстановкой необходимо проводить мониторинг температуры тела в местах с повышенным трафиком людей. Государственный Рязанский приборный завод – крупнейшее предприятие, которое ввиду специфики деятельности не имеет возможности останавливать свою работу в сложившейся ситуации. Поэтому установка тепловизора – необходимая мера для защиты сотрудников завода и уменьшения риска распространения вирусной инфекции. Система мониторинга определяет человека с повышенной температурой тела бесконтактным способом и может быть установлена в любом месте массового скопления людей».

Стационарные тепловизоры «Ростелекома» не требуют привлечения дополнительных человеческих ресурсов. Контроль за потоком людей производится автоматически. Система отслеживает температуру до 20 человек одновременно, сохраняя высокую точность скрининга до 0,3 градусов Цельсия.

Решение «Стационарный пункт тепловизора» от «Ростелекома» включает в себя термографический тепловизор со встроенной вспышкой белого цвета, сиреной и регистратором. Данные о температуре тела входящих выводятся на отдельный монитор охраны. Помимо высокой точности измерения, особенностью сервиса является возможность выбора зоны контроля, запись архива и гибкая настройка температурного порога.

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