«Ростелеком» рассказал об особенностях работы в период самоизоляции

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В среду, 22 апреля, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким в режиме онлайн пообщался с журналистами четырёх регионов ЦФО. На связь вышли Рязань, Смоленск, Калуга и Брянск. Дмитрий Ким рассказал об особенностях работы телекоммуникационных систем при пиковых нагрузках, о новых сервисах и продуктах, о том, как работает и что предлагает своим клиентам компания в изменившейся реальности.

В период самоизоляции цифровые услуги связи выходят на первый план как для бизнеса, так и для населения. В таких условиях возрастает потребление трафика, увеличивается и нагрузка на сети. Дмитрий Ким рассказал, что раньше трафик начинал расти с 18.00, когда люди приходили домой. Сейчас же он начинает расти с 10.00, когда люди приступают к удалённой работе. Но проблем сети «Ростелекома» при этом не испытывают, так как имеется кратный запас мощности.

Объём скачиваемых материалов вырос более, чем в полтора раза. Существенно возросло и общее количество часов, которые человек проводит в интернете: многие стали использовать видеочаты, онлайн-конференции, в свободное время люди смотрят фильмы и лекции в интернете, проходят обучающие вебинары. В этой ситуации «Ростелеком» увеличил пропускную способность каналов. Эта работа продолжается и в ближайшее время пропускная способность возрастёт троекратно.

Пока родители трудятся на удалёнке, дети грызут гранит науки с помощью дистанционного обучения. Специально для них, а также для родителей и педагогов, разработана платформа «Ростелеком Лицей». Все курсы, размещённые здесь, сертифицированы, что вызывает особую гордость компании. На «Ростелеком Лицей» можно найти одобренные учебные материалы, видеоуроки.

«Дистанционное обучение пока сложно сделать привычным и приятным, но все мы в этот период вынуждены выполнять новые для себя роли, а «Ростелеком» со своей стороны предоставляет инструментарий, который может облегчить этот процесс», — подчеркнул Дмитрий Ким.

Рязанская область находится в числе лидеров по использованию сервиса «Ростелеком Лицей». Да и в среднем по ЦФО количество подписок выросло в три раза. Кстати, именно сейчас действуют очень выгодные условия на подписку. Цена составляет всего один рубль за месяц.

Позаботились в компании и о тех, кто должен оставаться на рабочем месте. Директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Андрей Карташов рассказал, что всем крупным предприятиям Рязани было предложено установить тепловизоры. В нынешней эпидемиологической ситуации, когда работодатель обязан контролировать температуру приходящих на работу людей, тепловизоры являются просто незаменимыми. Рязанский приборный завод уже воспользовался предложением «Ростелекома». Система уже отлажена и хорошо себя зарекомендовала. В дальнейшем она может быть использована в рамках программы «Безопасный город» для распознавания лиц.