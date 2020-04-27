Работу поста на въезде в Рязанскую область показали на видео

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Телеканал ТКР показал сюжет о работе поста на въезде в Рязанскую область. Он организован, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Таких стационарных постов в регионе сейчас три: на 195-м километре трассы «Каспий», на 162-м километре автодороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов, а также на трассе М-5 со стороны Москвы.

На постах проверяют дистанционным способом температуру у проезжающих, смотрят на наличие необходимых документов. Кроме того, там установлены камеры, фиксирующие номера машин.

Волонтёры дежурят посменно: с 8:00 до 16:00 и с 16:00 до 22:00. А с 30 апреля они начнут работать круглосуточно. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов.