Почти половина заболевших коронавирусом рязанцев моложе 45 лет

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила данные о возрасте заболевших коронавирусом. Почти половина из них – моложе 45 лет.
По состоянию на 11 часов 4 мая в регионе подтверждено 1137 случаев COVID-19. Ещё 89 человек ждут подтверждения результатов, они относятся к условно заражённым.
Диагноз коронавирус подтверждён у 101 ребёнка. В возрасте от 18 до 45 лет насчитывается 464 заболевших. Почти столько же (405) пациентов в возрасте от 46 до 64 лет. 137 заражённых в возрасте от 65 до 80 лет, 30 человек старше 80 лет.
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