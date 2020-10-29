По Рязани вновь начали курсировать автомобили с просьбой соблюдать эпидемиологические меры

По Рязани вновь начали курсировать автомобили, которые по громкоговорителю предупреждают людей о соблюдении эпидемиологических мер.

В частности, рязанцев просят использовать маски в общественном транспорте и в местах с большим скоплением людей. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, ранее такие автомобили курсировали по всем городам Рязанской области, однако с ослаблением ограничительных мер и пропали машины с улиц города. Но буквально вчера Николай Любимов снова ввел некоторые ограничения из-за пандемии.