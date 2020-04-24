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Опубликован документ, определяющий порядок получения QR-кодов в Рязани

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Губернатор Рязанской области Николай Любмов подписал постановление, определяющее порядок получения QR-кодов для передвижения по городу в режиме чрезвычайной ситуации. Документ, опубликованный на сайте газеты «Рязанские ведомости», вступает в силу 27 апреля.

Накануне губернатор сообщил о необходимости сотрудникам юридических лиц получить пропуска с QR-кодами. Физическим лицам пропуска потребуются лишь в случае ухудшения ситуации. Пока это лишь рекомендация.

Согласно постановлению, работодатели обязаны оформить пропуска для своих сотрудников в случаях:

– следования сотрудника к месту (от места) работы

– осуществления деятельности по служебной необходимости (исполнения трудовых обязанностей), приводящей к нахождению вне места проживания (пребывания)

– осуществления добровольческой (волонтёрской) деятельности в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Пропуска оформляются на сайте регионального правительства.

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