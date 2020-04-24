Опубликован документ, определяющий порядок получения QR-кодов в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любмов подписал постановление, определяющее порядок получения QR-кодов для передвижения по городу в режиме чрезвычайной ситуации. Документ, опубликованный на сайте газеты «Рязанские ведомости», вступает в силу 27 апреля.
Накануне губернатор сообщил о необходимости сотрудникам юридических лиц получить пропуска с QR-кодами. Физическим лицам пропуска потребуются лишь в случае ухудшения ситуации. Пока это лишь рекомендация.
Согласно постановлению, работодатели обязаны оформить пропуска для своих сотрудников в случаях:
– следования сотрудника к месту (от места) работы
– осуществления деятельности по служебной необходимости (исполнения трудовых обязанностей), приводящей к нахождению вне места проживания (пребывания)
– осуществления добровольческой (волонтёрской) деятельности в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Пропуска оформляются на сайте регионального правительства.
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