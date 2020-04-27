Оперативные данные по коронавирусу в Рязанской области

Опергруппа регионального правительства опубликовала информацию по заболеваемости коронавирусом в Рязанской области.
По данным на 8.30 понедельника, 27 апреля, в регионе зарегистрировано 602 случая заболевания.
Ещё 85 положительных анализов находятся на подтверждении в региональном Роспотребнадзоре.
47 человек уже выздоровели.
В целом на сегодняшний день известно о 4513 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
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