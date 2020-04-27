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Оперативные данные по коронавирусу в Рязанской области

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В Рязанской области начнёт работать система электронных QR-пропусков

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С 27 апреля по распоряжению губернатора Николая Любимова в Рязанской области начнёт работать система электронных QR-пропусков. Об этом сообщает ТКР.
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В Ряжском районе полицейские раскрыли «приятельскую» кражу автомобиля

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Житель села Журавинка Ряжского района заявил в полицию о пропаже автомобиля. Мужчина отправился в гости к друзьям в соседнее село и по...
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Аркадий Фомин подал документы для участия в праймериз «Единой России»

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Опергруппа регионального правительства опубликовала информацию по заболеваемости коронавирусом в Рязанской области.

По данным на 8.30 понедельника, 27 апреля, в регионе зарегистрировано 602 случая заболевания.

Ещё 85 положительных анализов находятся на подтверждении в региональном Роспотребнадзоре.

47 человек уже выздоровели.

В целом на сегодняшний день известно о 4513 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

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