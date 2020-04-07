Оперативные данные о COVID-19 в Рязанской области

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Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
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По состоянию на 08.30 вторника, 7 апреля, в Рязанской области официально подтверждено 17 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Анализы 18 человек направлены в Москву на подтверждение. Все изолированы и находятся под врачебным контролем.

На данный момент известно о 2 тысячах 213 гражданах, приехавших из-за границы или контактировавших с возможными переносчиками COVID-19. Под наблюдением медиков находится 1006 человек, 1207 сдали анализы и признаны здоровыми.

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