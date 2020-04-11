Оперативная сводка по Рязанской области на 11 апреля

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Оперативные данные по коронавирусной инфекции согласно сводкам оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области следующие.

По состоянию на 13.00 заболевших коронавирусной инфекцией в регионе 55 человек. 38 человек находятся под медицинским наблюдением. Их анализы отправлены в Москву.

В данное время оперштаб обладает следующей информацией – на 13.00 11 апреля есть информация о 2525 гражданах ,прибывших из неблагополучных по коронавирнусной инфекции стран .

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 798 человек.

1727 граждан обследованы и здоровы.