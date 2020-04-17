Оперативная сводка по коронавирусу в Рязанской области

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Опергруппа правительства Рязанской области сообщила информацию о заболеваемости коронавирусом в регионе по состоянию на 8.30 пятницы, 17 апреля.

В настоящее время в регионе зарегистрировано 154 случая заболевания коронавирусом. Ещё 31 человек ожидают подтверждения диагноза от регионального Роспотребнадзора.

К этому часу известно о 2865 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. 751 человек находятся под наблюдением врачей. 2114 рязанцев его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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